جوني ديب يكشف حقيقة ضرب زوجته السابقة أمام القضاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدلى النجم الأمريكي جوني ديب، الأربعاء، بأقواله بشأن اتهامات بأنه ضرب زوجته السابقة الممثلة الأمريكية أمبير هيرد.



جاء ذلك في اليوم الثاني من محاكمة في دعوى رفعها ضد صحيفة "ذي صن" البريطانية بتهمة تشويه سمعته.

ونفى جوني ديب نفيا قاطعا، الاتهامات بأنه ضرب زوجته السابقة بعدما سخرت من وشم على جسمه.



وقد وصل الزوجان السابقان كل على حدة إلى المحكمة العليا في لندن مغطيين وجهيهما بوشاح.







وتنظر المحكمة على مدى 3 أسابيع في قضية "ذي صن" ومجموعة "تيوز جروب نيوزبيبرز" (أن جي أن) المالكة لها.



ويأخذ بطل سلسلة أفلام "قراصنة الكاريبي" (57 عاما) على الصحيفة أنها أوردت في مقال نشرته في أبريل/نيسان 2018 أنه ضرب زوجته السابقة أمبير هيرد، على أنه أمر مثبت.



وقد ركزت محامية "أن جي أن" في أسئلتها خلال الجلسة على موضوع إدمان جوني ديب على المخدرات والكحول.





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وأقر الممثل الأمريكي بأنه "وقع في التجربة" في مارس/آذار 2013 بعد 160 يوما لم يعاقر خلالها الكحول، لكنه نفى ادعاء المحامية بأن يكون قد ضرب 3 مرات أمبير هيرد.



وقالت المحامية ساشا واس إن الممثلة سخرت من وشم على جسم جوني ديب مع عبارة "واينو فوريفر" (ثمل إلى الأبد)، في تحوير لعبارة "وينونا فوريفر" التي دقها بعد انفصاله عن الممثلة الأمريكية وينونا رايدر في تسعينيات القرن الماضي.



وأصرّت المحامية على اتهاماتها للممثل قائلة "لقد ضربتها أكثر من مرة لأنها لم تتفاعل بعد ضربها مرة أولى بل اكتفت بالنظر إليك، ما زاد من غضبك قبل أن تضربها مجددا".





ولفتت المحامية إلى أن جوني ديب كاشف زوجته بوجود "وحش" في داخله يتحكم بتصرفاته "عندما يكون تحت تأثير الكحول والمخدرات".

غير أن جوني ديب نفى نفيا قاطعا هذا الادعاء قائلا "هذا كذب محض. لم أضرب الآنسة هيرد".



وكان الزوجان التقيا خلال تصوير فيلم "ذي رام دايري" عام 2011 وتزوجا في فبراير/شباط 2015 في لوس أنجلوس، وانفصل ديب عن زوجته وسط تغطية إعلامية واسعة مطلع عام 2017.

وتحدثت الممثلة (34 عاما) عن "سنوات" من العنف "الجسدي والنفسي"، الأمر الذي ينفيه جوني ديب.



