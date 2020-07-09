أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 8 يوليو 2020

استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء، خلال التعاملات المبكرة رغم الارتفاع الذي طرأ على أسعار المعدن الأصفر عالميا في ختام تعاملات الثلاثاء.

وسجل الجرام عيار (24) نحو 214.96 ريال (57.31 دولار).

وبلغ سعر جرام عيار (21) الأكثر مبيعا 188.09 ريال بنحو (55.15 دولار).

كما سجل سعر الجرام عيار (18) 161.22 ريال نحو (42.98 دولار)، وعيار (16) سجل 143.31 ريال (38.21 دولار).

وبلغ سعر أوقية الذهب 6 آلاف و686 ريالا نحو (1782 دولارا).

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الذهب عالميا

واصلت أسعار الذهب الارتفاع الذي بدأته منذ تفشي جائحة كورونا، وسجل المعدن النفيس رقما قياسيا جديدا مع تزايد الإصابات بالفيروس بشكل كبير.

وقفزت أسعار الذهب أثناء التعاملات الثلاثاء لتصبح على مرمى حجر من المستوى المهم 1800 دولار للأوقية (الأونصة).

وعززت قفزة في حالات الإصابة بكوفيد-19 الآمال في مزيد من إجراءات التيسير النقدي والطلب على المعدن النفيس كأداة استثمارية آمنة.

وقفز سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1796.09 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2011 وبفارق 4 دولارات عن المستوى النفسي 1800 دولار.

وقال جيفري هالي محلل السوق لدى أواندا "الزيادة السريعة في حالات كوفيد-19 الجديدة عالميا أضاف إلى حالة التوتر المستمرة، فيما يفضل المستثمرون التحوط من تلك المخاطرة عبر الذهب، حتى في الوقت الذي يشترون فيه الأسهم مجددا".

