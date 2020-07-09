حقيقة النسخة الكوميدية "أنا المهتمة وأنت فصيل" المقتبسة من أغنية أصالة

انتشرت الأبام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي نسخة كوميدية لأغنية باسم "أنا المهتمة وأنت فصيل" مقتبسة من أغنية "أنا المهتمة بالتفاصيل" للفنانة أصالة، واعتقد البعض أن الذ تؤدى الأغنية هي أصالة لتقارب الصوتين بشكل كبير.

لكن أوضح المخرج أحمد عبد الوهاب أن الأغنية التي تم تداولها ليس من غناء الفنانة أصالة، وأنها كانت جزء من الاسكتشات الخاصة ببرنامج "أبو حفيظة" الجزء الرابع والذي عرض على منصة شاهد، وأنه من غناء المطربة مي مصطفى وقام بتمثيل السكتش جيلان علاء وأكرم حسني.

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