شكرا لقرائتكم خبر عن محمد علاء ينضم لفريق مسلسل "نسل الأغراب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان محمد علاء لقائمة أبطال مسلسل "نسل الأغراب" الذى يجمع بين النجمين أحمد السقا وأمير كرارة في موسم رمضان المقبل ومن تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج سينرجي وتنتمى أحداثه في إطارالدراما العصيدية، ويتم التعاقد معه بشكل رسمى خلال الأيام القليلة المقبلة بعد ما رشحة المخرج محمد سامى ليجسد دور مهم ومحورى خلال الأحداث.

ويعد التعاون الثانى بين كل من المخرج محمد سامى ومحمد علاء حيث تعاونا سوياً فى مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان والذى عرض فى موسم دراما رمضان، وحقق نجاحاً جماهيرياً من خلال الشخصية التى جسدها فى المسلسل.

وتألق محمد علاء فى تجسيد دور "ياسر" بمسلسل "البرنس"، وأثبت أن لديه طاقة لتجسيد شخصيات متنوعة، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

Advertisements

مسلسل "نسل الأغراب"، مسلسل صعيدى، يجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، في الدراما لأول مرة، بعد تعاونهما سوياً في فيلمي "هرموب اضطرارى" وحرب كموز، حيث يعد المسلسل ثانى أعمال محم سامى الكتابية كمؤلف بعدما قدم العام الماضى، مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، وشارك في بطولته كل من أحمد زاهر، روجينا، ادوارد، رحاب الجمل، أحلام الجريتلى، سلوى عثمان، وأخرون.