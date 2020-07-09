تراند اليوم : بعد خلعها الحجاب... حلا شيحة ترد على مقاطعها الخادشة بـ"تيك توك"

أثارت الفنانة المصرية حلا شيحة جدلاً كبيراً بعد حذفها لكافة مقاطعها عبر تطبيق ”تيك توك“ منذ أيام، حتى خمّن البعض أنها قامت بحذفها لاحتوائها على مقاطع خادشة للحياء، وهو ما نفته ”حلا“ بشكل قاطع.

وقالت حلا إنها تضامنت مع مطالبات بعض الأسر المصرية المنادية بالبعد عن مواقع التواصل التي أثارت جدلاً مؤخراً، مثل تطبيق ”تيك توك“.

وأضافت حلا أنها ”كانت تفكر في غلق حسابها عبر تطبيق (تيك توك) بشكل كامل، إلا أنها أعادت التفكير، وأرجأت الفكرة إلى آوان آخر“، موضحة أن ”كافة مقاطعها التي حذفتها لا تحتوي على مقاطع خادشة، إنما هي مقاطع طريفة شأنها شأن باقي النجوم المشتركين عبر التطبيق“، وفق ما نقل عنها موقع ”فوشيا“.

ولفتت حلا إلى أن شرط عودتها إلى النشر عبر ”تيك توك“ مجددًا هو نشر محتوى مفيد غير متضمن للإيحاءات المنتشرة والمرفوضة، مشيدة بـ“جهود أجهزة الأمن في مصر في وقف النماذج السيئة التي تسيء استخدام تلك المواقع، وتضر بقيم المجتمع المصري“.

وسبق أن أثارت الفنانة المصرية حلا شيحة تساؤلات جمهورها بعد قيامها بحذف جميع مقاطع فيديوهاتها عبر تطبيق ”تيك توك“، دون أن توضح سبب ذلك، ما أثار الحيرة لعدم إبدائها أي أسباب، قبل أن تخرج وتوضح السبب فيما بعد.