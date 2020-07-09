رغم وزنها الزائد بعد الولادة.. بيرجوزار كوريل تتألق على الشاطئ.. صور

رنا صلاح الدين - تعرضت الفنانة التركية بيرجوزار كوريل لحملة انتقادات واسعة خلال الفترة الماضية بسبب اكتسابها وزن زائد في أعقاب حملها ووضعها لمولودها الثاني، وعدم قدرتها على خسارته على الرغم من مرور حوالي 4 أشهر على الولادة.

بيرجوزار لم تمرر هذه الانتقادات مرور الكرام، وقررت الرد على طريقتها الخاصة، حيث نشرت صوراً من عطلتها الصيفية، ظهرت فيها على متن يخت في عرض البحر، وبدت فيها مرتدية «مايوه» استعرضت فيه وزنها الزائد بشكل ساخر، معلقة عليها: «رصد بيرجوزار كوريل بالبكيني، جذبت الممثلة الشهيرة بيرغوزار كوريل الانتباه بسبب زيادة وزنها!».

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مضيفة: « الوزن الزائد للممثلة الشهيرة التي أحضرت طفلها الثاني قبل 4 أشهر إلى العالم لم يمر دون أن يلاحظه أحد، وفشلت جهود بيرجوزار في اخفاء هذا الوزن، وكان مثيراً ظهور بيرجوزار بالبكيني في صورة لفتت الأنتباه أكثر بوزنها الزائد وعلامات الترهل بعد الولادة، وأولئك الذين شاهدوا بيرجوزار كوريل في عطلتها، لم يستطيعوا إلا أن يقولوا: لم تعد كما كانت ».

وفي نهاية تعليقها الساخر، كتبت بيرجوزار: «بهذه الصورة يمكنكم رؤية التغيير المفاجئ لبيرجوزار كوريل، والتي ستكون هي أيضاً موضوع سخرية وتعليقات مهينة على وسائل التواصل الاجتماعي، لم أرد أن أتعبكم.. صيف جيد»، حيث قصدت الفنانة كتابة ما كانت ستتناقله بعض وسائل الإعلام ولكن بشكل ساخر ومؤثر، وهو ما اكسبها موجة تعاطف كبيرة من متابعيها الذين شجعوها على الاستمتاع بعطلتها مع أسرتها دون الانتباه لأي انتقادات حول شكلها.

يُذكر أن بيرجوزار كوريل تزوجت من خالد أرغنش الشهير بـ«السلطان سليمان» عام 2009 بعد قصة حب نشأت بينهما في كواليس مسلسل «ويبقى الحب»، وفي فبراير 2010 رُزق الزوجان بابنهما الوحيد «علي»، كما استقبل النجمان مولودهما الثاني «هان» مارس الماضي.