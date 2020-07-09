شكرا لقرائتكم خبر عن من جدة كريم عبد العزيز لـ والدة محمد هنيدى..عارفة عبد الرسول تنتعش سينمائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة عارفة عبد الرسول لبدء تصوير مشاهدها فى فيلم "كيرة والجن"، للنجمين الكبيرين أحمد عز وكريم عبد العزيز، حيث تظهر خلال الأحداث بشخصية جدة الفنان كريم عبد العزيز، وتظهر بشخصية تتواجد خلال فترة الاحتلال البريطانى لمصر.

في سياق أخر تجسد "عارفة"، خلال أحداث فيلم "النمس والإنس"، الذى انطلق تصويره خلال الأسابيع الماضية دور والده النجم محمد هنيدى، والتى تعيش معه فى منطقة شعبية، وبدأت بالفعل تصوير مشاهدها خلال الأيام الماضية وجمعتها المشاهد بنجوم الفيلم محمد هنيدى ومنة شلبى وصابرين.

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يذكر أن فيلم "كيرة والجن"، يعد من أقوى الأفلام فى تاريخ السينما المصرية إنتاجا ونجوما وكتابة، حيث يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، وقد انطلق التصوير الشهور الماضية فى ديكور خاص باستوديو النحاس، حيث جمعت المشاهد بين هند صبرى وكريم عبد العزيز وسيد رجب، حيث يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث، والفيلم مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد، وكتب السيناريو والحوار مؤلف الرواية، إخراج مروان حامد.

أما فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أعمال محمد هنيدى.

كانت الفنانة عارفة عبد الرسول قد شاركت فى موسم رمضان الماضي بمسلسل "رجالة البيت"، من بطولة أكرم حسنى وأحمد فهمى ودارت أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة.