شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خليل رجل أعمال فى "الوجه الأخر" مع ماجد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان أحمد خليل لقائمة أبطال مسلسل "الوجه الأخر" للنجم ماجد المصرى والذى ينطلق تصويره الأيام القليلة المقبلة، حيث يجسد دور مهم ومحورى فى العمل، فهو رجل أعمال وصاحب شركة عقارات كبير، ويتزوج فى السر وتكشف الحلقات أن ابنته نسرين طافش فى إطار من الإثارة والتشويق، والتى تجسد دور البطولة أمام ماجد المصرى، والعمل من تأليف فداء الشندويلى وإخراج سميح النقاش.

ويناقش النجم ماجد المصرى فى المسلسل، قضية مهمة فى المجتمع، وهو صراع الأموال بطرق غير مشروعة، فى ثانى بطولاته المطلقة بعد ما قدم الرومانسى فى مسلسله "بحر"، والشخص الحنون والجدع والطيب خلال الأحداث، لكن فى مسلسله "الوجه الآخر"، يدخل فى العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية وبعضهم البعض، يتورط فى الكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.

مسلسل "الوجه الآخر" يعد ثانٍ بطولات ماجد المصرى في الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "بحر"، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.

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يشار إلى أن الفنان أحمد خليل تألق فى دور المعلم "صابر أبو شديد" بمسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال الذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى، وكان كبير الفتوات في حي الجمالية ويقدم الدور بكل اقتدار ويسر، وهو يسير فى الحارة وبيده النبوت، وحوله رجاله، وهو واثق من نفسه، وله هيبة وقوة، ويمثل الدور باحترافية شديدة.

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك فى بطولته النجوم ياسر جلال ومى عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وأنعام سالوسة ونجلاء بدر.