محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
"حرص الفنان رامي صبري، على الاحتفال بوصول أغنيته "غريب الحب" لـ ٥ ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب.
ونشر صبري، بوستر له بهذه المناسبة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "غريب الحب.. ٥ ملايين مشاهدة على يوتيوب".
أغنية "غريب الحب" هى أغنية تتر مسلسل"فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري، وأحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد أبو داود، شادي جمال هاشم، أحمد النجار، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل.
كانت هذه تفاصيل خبر رامي صبري يحتفل بتحقيق أغنية "غريب الحب" 5 ملايين مشاهدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.