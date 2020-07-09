رامي صبري يحتفل بتحقيق أغنية "غريب الحب" 5 ملايين مشاهدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

"حرص الفنان رامي صبري، على الاحتفال بوصول أغنيته "غريب الحب" لـ ٥ ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب.

ونشر صبري، بوستر له بهذه المناسبة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "غريب الحب.. ٥ ملايين مشاهدة على يوتيوب".

أغنية "غريب الحب" هى أغنية تتر مسلسل"فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري، وأحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد أبو داود، شادي جمال هاشم، أحمد النجار، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل.