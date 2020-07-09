غادة عبد الرازق تنشر صورًا جديدة مع أسرتها في المصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :
نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، صورا جديدة لها مع أسرتها، خلال رحلتهم الصيفية.
وطرحت غادة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت معها ابنتها روتانا وحفيدتيها، وشقيقتها يسرية وابنها، إلى جانب بعض الأصدقاء.
يذكر أن، غادة عبد الرازق، أعلنت مؤخرا زواجها من مدير التصوير هيثم زنيتا، وتعاونت معه في مسلسل "حكاية حياة" الذي عُرض في رمضان 2013، ونشأت بينهما قصة حب وعقدا القران وقتها إلا أنهما انفصلا بعدها، لتعود العلاقة مجدداً أثناء تصوير مسلسل"سلطانة المعز" الذي عرض في رمضان الماضي.
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