محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي: شاركت الفنانة علا رشدي، جمهورها ومتابعيها عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة لها رفقة زوجها الفنان أحمد داود وأبناءها. وظهرت علا وعائلتها في الصورة بإطلالة مبهجة، وعلقت: "يا رب العمر كله ماسكين ايد بعض و طايرين فوق".

علا رشدي شاركت في الموسم الرمضاني المنقضي، بمسلسلي "بـ100 وش"، و"ونحب تاني ليه".

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كانت هذه تفاصيل خبر صورة.. علا رشدي رفقة عائلتها: يارب العمر كله ماسكين إيد بعض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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