هالة سرحان عن محمد منير: "معجون بالاتزان والعقلانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرصت الإعلامية هالة سرحان، على توجيه رسالة إلى الفنان محمد منير، بعد حديثه مؤخرا عن التحرش.

وكتبت سرحان، عبر حسابها على تويتر، قائلة : "‏الفنان الحقيقي صاحب مسئولية وضمير نقي وحس وطني.. عظيم يا ملك.. لخص في كلمتين، هذه ليست مصر ولا هؤلاء رجال مصريون إنهم إفراز أفكار عقيمة".

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وأضافت : "محمد منير، فنان معجون بالاتزان والالتزام والعقلانية والرومانسية الجميلة.. تحرش واغتصاب وجع وكلمات تشرخ البراءة وتلوث القاموس".

وكان محمد منير، كتب عبر حسابه على تويتر، قائلا :" ‏لم تعرف ثقافة مصر ولا رجالها لفظ التحرش الجنسي.. وعلى طول تاريخنا كان الرجل المصري هو مضرب الأمثال في الدفاع عن كرامة المرأة والاحتفاء بها .. أعتذر بالنيابة عن كل رجال مصر الشرفاء لكل بنات مصر".

“الفنان الحقيقي صاحب مسئولية وضمير نقي وحس وطني عظيم يا ملك. لخص في كلمتين هذه ليست مصر ولا هؤلاء رجال مصريون انهم افراز افكار عقيمة. محمد منير فنان معجون بالاتزان والالتزام والعقلانية والرومانسية الجميلة. تحرش واغتصاب وجع وكلمات تشرخ البراءة وتلوث القاموس”