هكذا احتفل باسل الزارو بعيد ميلاد شيرين رضا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر : حرص الفنان باسل الزارو، على تهنئة الفنانة شيرين رضا، بعيد ميلادها. ونشر الزارو، صورته مع شيرين عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عيد ميلاد سعيد شيكا.. أحلى واحدة في الوطن العربي والكوكب". وتحتفل النجمة شيرين رضا، في 12 يوليو الجاري بعيد ميلادها، وهي ابنة الفنان الكبير محمود رضا، والزوجة الأولى للنجم عمرو دياب، ووالدة ابنته "نور". ومن أشهر أعمالها "حسن اللول"، "نزوة"، "الفيل الأزرق"، "حجر جهنم"، "الضيف"، "الكويسين"، "تراب الماس"، وغيرها من الأعمال.

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