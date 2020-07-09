سيرين عبد النور تكشف أسرار جديدة عن زواجها للمرة الأولى

شاركت الفنانة سيرين عبد النور مع جمهورها عبر انستقرام فيديو لها مع زوجها تكشف فيه أسرار لأول مرة عن زواجها، وقالت أنها تأخرت عن الوصول مما جعل زوجها يقول للمدعوين "شكلها غيرت رأيها" وأضافت أنها تحب ذكرى عيد زواجها وتعتبره من التواريخ المهمة في حياتها التي تتفائل بها وتستبشر بها أيضا.

يشار إلى أن تزوجت الفنانة سيرين عبد النور من اللبناني فريد رحمة في 2007 وحققت أسرة سعيدة وأنجبت طفلتها الأولى تاليا في 10 يونيو 2011 وبعد ذلك أنجبت طفلها الثاني في 17 مارس 2018 ويدعى كريستيانو وظهر معها خلال الفترة الأخيرة فى أحد الأعلانات الخاصة بشركات حفاظات الأطفال ولاقى الاعلان نجاح كبير واستحسان من قبل محبيها ومتابعيها على السوشيال ميديا.

سيرين بدأت حياتها الفنية كعارضة ازياء ثم مغنية وممثلة.

حقق ألبومها الغنائي"ليلة من الليالي" الذي أصدرته عام 2004 نجاح كبير فى عالم الغناء العربى وكان سبب شهرتها الفنية ثم بعد ذلك جاء البوم "عليك عيونى" و"ليالى الحب" .

أما عن أدوارها السينمائية فكان فيلم "رمضان أبو العلمين حمودة" مع الفنان محمد هنيدي أول فيلم من بطولتها سنة 2008وحقق نجاح كبير فى وقتها وقدمت من خلاله أغنيتها الشهيرة "باللغة العربية الفصحى" .

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شاهدي الفيديو :