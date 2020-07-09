هند صبري تتذكَّر طرائف "أنف أسماء" مع المخرج عمرو سلامة

أكّدت الفنانة هند صبري أنها تتمنى العمل مع المخرج بيدرو ألمودوبار، الذي يتميز بقدرته على استخراج الجنون من أشد الممثلات جدية وصرامة، وإظهار وجه مختلف تماما لهن.

واستعادت هند صبري، خلال استضافتها في برنامج Scoop with Raya على قناة MBC2، المواقف الطريفة التي شهدها تصوير فيلم "أسماء"، ففي ذلك الفيلم قرر المخرج عمرو سلامة الاستعانة بفنان المكياج من فيلم The Hours، الذي تمكن في الفيلم من تغيير شكل الممثلة نيكول كيدمان، وكانت فكرته هي إخفاء هند صبري وراء شخصية "أسماء".



وروت هند صبري كيف كان عمل المكياج لأنفها المصنوع من السليكون يستغرق أربع ساعات يوميا، وهو ما كان صعبا خاصة لأنها كانت في الشهور الأولى لحملها في ابنتها الأولى، وكانت تشعر بدوار الحوامل، بالإضافة إلى أن الجميع كانوا يضحكون عندما يتوقف التصوير لمعالجة أنفها، الذي كان يبدأ في الحركة بحلول منتصف اليوم، ويحتفظ ببصمة الإصبع إذا لمسه أحد.

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