شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق ياسمين عبد العزيز: مستمر في الإجراءات القانونية ضد من أساء في حقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان وائل شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز، إنه لم ولن يقدم اعتذاره لشخص أخطأ في حقه، ولم يبدأ بالاعتذار، مشيرًا إلى أنه لا يزال يتخذ الإجراءات القانونية مع المحامي محمد حمودة والدكتور أشرف ذكي نقيب الممثلين بشأن الذين تداولوا اسمه عبر صفحاتهم من الزملاء، بحسب قوله. وأكد وائل شقيق ياسمين عبدالعزيز استمراره فى قضيته ضد الفنانين الذين خاصمهم فى قضية سب وقذف عبر السوشيال ميديا على خلفية أزمته مع شقيقته ياسمين عبدالعزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي.



شقيق ياسمين عبدالعزيز

وقال وائل عبدالعزيز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الأربعاء: "أنا لم ولن أعتذر لشخص غلط فيا ولم يبدأ بالاعتذار".

وأضاف :"اعتذاري لم يكن إلا لأصدقاء مقربين وزملاء اتصلوا بيا في وقت مكانش تمام ورديت بشكل عصبي عليهم.. أما خطواتي القانونية أنا ماشي فيها مع محامي العائلة والأستاذ رئيس النقابة أشرف زكي مع من تداولوا اسمي عبر صفحاتهم من الزملاء ولم أر منهم حتي الآن أي اعتذار علي ما بدر".

وفي وقت سابق، حرص الفنان وائل عبد العزيز، شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز، على توجيه رسالة لكل الفنانين الذين انتقدهم خلال الفترة الأخيرة على خلفية زواج شقيقته من الفنان أحمد العوضى.

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واعتذر شقيق ياسمين عبد العزيز عن كل الانتقادات التي وجهها لبعض الفنانين، قائلاً: "عايز أعتذر لصحابي في المهنة إذا صدر مني شيء مش تمام أو غريب وجديد عليا ليهم، اعذروني محدش عارف كم المشاكل اللى أنا فيها بقالي سنتين، وللأسف خليت الواحد عصبي جدا، آسف مرة ثانية وكلها شوية وتروق وتحلى وترجع أحلي من الأول".

ونشر الفنان وائل عبد العزيز مؤخراً فيديو يوجه به رسالة تهنئة ولوم لها ولبعض زملائه بالوسط الفنى، وذلك على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال في رسالته وائل: "فى البداية عيد سعيد عليكم، أنا فضّلت عدم التحدث على السوشيال ميديا حتى الانتهاء من شهر رمضان، وفي البداية ألف رحمة ونور عليك يا عم حسن حسني هتوحشنا جدا، والآن أهنئ النجمة ياسمين عبد العزيز على المسلسل، وأقولها إنك عداكى العيب وعملتي المطلوب منك، وهو إن العلاقة تمشي في شكل يليق بيكي".

وأضاف وائل عبد العزيز: "فى النهاية إنتى حرة واخترتى اللى يريحك ويناسبك والموضوع دلوقتي ما ليش فيه. ودى حياتك الخاصة وليكى مطلق الحرية في اختيارها".