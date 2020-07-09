بريانكا شوبرا تستعرض مشوراها السينمائي لـ 20 عامًا.. شاهد

رنا صلاح الدين - نالت النجمة الهندية وممثلة بوليوود بريانكا شوبرا جوناس اشادة واسعة، ليس من ناحية موهبتها وفنها فقط الذي قدمته على مدار سنين ولكن باعتبارها أيضا تجسيدًا لتمكين المرأة وشخصًا تحدى المحسوبية وترك علامة في هذه الصناعة بعد أن بدأت الممثلة رحلتها مع فيلم الجاسوسية "البطل" في عام 2000.

شاركت بريانكا شوبرا من بوليوود مع المعجبين حياتها المهنية التي استمرت 20 عامًا في صناعة الترفيه عبر فيديو مخصص أنتجته إنتاجات ozzy. يُظهر مقطع الفيديو الممثلة بأنها لا تعرف الخوف والاحتيال ونجمة عصاميّة.

بريانكا شوبرا

قالت شوبرا في تغريدة على الفيديو شاركتها معجبيها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : "شكرًا لكم ozzyproduction على هذا التذكير الجميل بهذه السنوات العشرين منذ أن بدأت في هذا العمل. أريد أن أحتفل معكم جميعًا ... ترقبوا!"

يحتوي مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 7.5 دقائق على مقاطع من حوارات افلام بريانكا شوبرا الأيقونية ولحظات وصفها بأنها غريبةن كما ظهرت تتحدث عن رحلتها في صناعة السينما من تتويج ملكة جمال العالم في عام 2000 في سن 18 ، إلى أن أصبحت أيقونة عالمية بطولة في هوليوود.

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نشرت بريانكا المقطع على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي لتذكر نفسها بـ "الحب الهائل الذي حصلت عليه من معجبيها" والذي تجسد عبر إنجازات متعددة طوال حياتها المهنية.

تشمل هذه الإنجازات إنجازها في أن تصبح أول امرأة هندية على غلاف مجلة US Vogue ، وأول أنثى هندية تصل إلى 50 مليون متابع ، وأول هندية تكون من بين الممثلات التلفزيونية الأعلى أجراً. تضمن الفيديو أيضًا لحظات من زواجها من المغني الأمريكي نيك جوناس.

كما صرحت إحدى متابعيها على تويتر أنها تستحق كل تقدير لأنها عملت بجد من أجل ذلك. قالت "أحبك كثيرا بريانكا. لديك قاعدة جماهيرية قوية من نيجيريا".

فس سياق آخر، ظهرت تقارير تفيد بأن الممثلة البالغة من العمر 37 عامًا التي حازت على إعجاب النقاد قد لعبت دورًا في فيلم "Matrix 4" حيث ستتم مشاهدتها جنبًا إلى جنب مع نجم هوليوود كيانو ريفز.