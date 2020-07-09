عندما تحدثت زوجة شاروخان عن ديانة زوجها.. ماذا قالت؟

رنا صلاح الدين - لا جدال في أن النجم الهندي الكبير شاروخان يعد ملك الرومانسية بل منازع في سينما بوليوود، ويمكن رؤية الدليل على هذا الأمرفي العديد من أفلامه مثل Kuch Kuch Hota Hai إلى Veer Zaara إلى Dilwale Dulhaniya Le Jayenge، ليس فقط في حياة الكاميرا، ولكن في الحياة الواقعية، يحمل خان نفس الانطباع ليكون عاشقًا وعاطفيًا.

التقى شاروخان بزوجته جوري لأول مرة في عام 1984 في دلهي، قبل بداية حياته المهنية الناجحة في مجال الترفيه، في وقت لاحق تزوج الثنائي في عام 1991 في حفل زفاف هندوسي تقليدي. كلاهما الآن والد فخور لثلاثة أطفال، آريان، سوهانا وأبرام.

في وقت سابق من زواجهما، جرى استضافة جوري التي تنحدر من عائلة بنجابية في دلهي كثيرًا حول تغيير دينها بعد الزواج وتحدثت المصممة وسيدة المجتمع الهندي، عن ديانة زوجها وكيف يتبع أطفالهم الثلاثة الديانتين الهندوسية والإسلامية.

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وأشارت أنها تشعر بالملل من سؤالها المتكرر عن نفس الشيء وتكرار نفس الإجابات في كل مرة. عندما ظهرت جوري في برنامج كوفي مع كاران، في الموسم الأول، تحدثت عن زواجها من عائلة مسلمة.

وسُئلت عن الاختلاف في دينهما، حيث قالت: " كان شاروخان وحيد دون والدين عندما تزوجته، في منزلنا لا يوجد ضغائن من ناحية الدين أوأي شيء من هذا القبيل، أنا من يتحمل المسؤولية سواء في تنظيم الاعياد الدينية الإسلامية أو الهندوسية أو أي مهرجان.

وأضافت "لهذا السبب سيكون تأثيري على أطفالي كبيرا فيما يتعلق الجزء الهندوسي، كما متوقع أن يتبع اريان دين والده، أشعر أنه كان يقول دائمًا "أنا مسلم". وأضافت: "هناك توازن، أنا أحترم دين شاروخان ولكن هذا لا يعني أنني سأتحول وأصبح مسلمة، أنا لا أؤمن بذلك، أعتقد أن كل شخص يتبع دينه. ولكن، من الواضح أنه لا ينبغي أن يكون هناك عدم احترام لمعتقدات الأخرين.