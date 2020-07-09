مارجوت روبى تزور صديق بدون إجراءات إحترازية

رنا صلاح الدين - التقطت كاميرات مصوري الباباراتزي، مجموعة من الصور للنجمة والممثلة الإسترالية مارجوت روبى وهى عائدة إلى منزلها بعد قضاء يوم فى منزل أحد الأصدقاء في لوس أنجلوس، وظهرت روبي وهي مرتدية ثوب من اللون الأسود وشبشب ونظارة شمسية واللافت للنظر هي عدم ارتدائها كمامة للحفاظ علي صحتها من الإصابة بفيروس كورونا.

ومن جهة ثانية كانت ديزني، قد أعلنت أن الجزء الجديد من سلسلة أفلام مغامرات البحار Pirates of the Caribbean، الذى ستقوم ببطولته النجمة العالمية مارجوت روبى سيكون جزءًا منفصلاً عن السلسلة وليس تكمله لها، أى أن أحداثه ستكون فى نفس العالم لكن ليس استكمالاً للأجزاء السابقة التى قام ببطولتها النجم العالمى جونى ديب.

وكانت قد كشفت بعض التقارير الأجنبية عن انضمام مارجوت روبى لدور البطولة فى الجزء الجديد من السلسلة الشهيرة Pirates of the Caribbean، بعد انتهاء المفاوضات مع الشركة المنتجة للفيلم.

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وأصبحت النجمة العالمية قائدة لفيلم قراصنة الكاريبى الجديد على أن تكتب سيناريو الفيلم كريستينا هودسون، التي شاركت روبي في كتابة فيلمها السباق Birds of Prey، الذي أنتجه شركة ديزني الشهيرة.

ومن المقرر أن يخضع الفيلم لمرحلة التطوير حاليًا بعد أن تم الكشف في نهاية العام الماضي عن بداية التحضيرات للجزء الجديد.

والدير بالذكر أن الكثير من التقارير تشير إلى أن جوني ديب الذى لعب دور البطولة منذ أول جزء عام 2003، سيكون خارج طاقم العمل، بسبب مشاكله الزوجية مع زوجته السابقة آمبر هيرد، التى اتهمته بالاعتداء الجسدى عليها.