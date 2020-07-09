ابنة مايكل جاكسون تعترف: استمتع بأذية نفسي جسديًا

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رنا صلاح الدين - كشفت الممثلة وعارضة الأزياء باريس جاكسون البالغة من العمر 22 عامًا عن متعة جسدية غريبة أفصحت عنها مؤخرًا، حيث قالت إنها تستمتع كثيرا بأذية نفسها جسديا منذ وفاة والدها في عام 2009.
وأوضحت الممثلة وعارضة الأزياء الشهيرة باريس جاكسون، على هامش برنامجها الخاص "غير مفلتر: باريس جاكسون وجابرييل جلين" عن متعتها الجسدية الغريبة، أنها باتت تستمع بأذية جسدها بعد وفاة والدها المغني الأمريكي مايكل جاكسون عام 2009.
وبحسب ما ذكرته باريس جاكسون، فإنها كانت تأكل كثيرًا حتى وصل الأمر إلى إدمان الطعام، ما زاد من وزنها، مضيفة: عندما اتصلت ابنة عمي ودعتني بالسمينة، دخلت في اكتئاب شديد وبدأت في إيذاء نفسي من خلال حرق وجرح جسدي"، مشيرًا إلى أن أن الآلام الجسدية تسهم في نسيان الآلام العاطفية، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".
وعلى جانب أخر، أشارت الممثلة وعارضة الأزياء باريس جاكسون إلى أنها حاولت الانتحار كثيرا في 2013، مشيرة إلى أن سبب ذلك يرجع إلى "كراهية الذات، وتراجع في درجة احترامها، لدرجة الظن بأنها لا تستحق الحياة.
والجدير بالذكر أن الممثلة وعارضة الأزياء باريس جاكسون كانت قد تعرضت لآثار نفسية مدمرة، كما أنها اعترفت في وقت سابق، بأنها حاولت الانتحار أكثر من مرة، تحت تأثير الضغوط النفسية التي عائلتها.
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