صابرين من عشيرة الجن فى "الإنس والنمس" لـ محمد هنيدى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة صابرين دور مهم وكوميدى خلال أحداث فيلم "النمس والإنس" للنجم محمد هنيدى، فهى من عشيرة الجن وتورط هنيدى فى العديد من المصائب فى إطار كوميدى، والذى انطلق تصويره الأيام الماضية وبدأت تصوير مشاهدها فى استوديو شريف عرفة وهو الديكور الرئيسي للعمل ولم يستقر صناع العمل على موعد نهائى لعرض العمل فى السينمات حتى الأن، حيث حددت الجهة المنتجة خطة للتصوير وهى 6 أسابيع.
فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أعمال محمد هنيدى.
وكان آخر ظهور لصابرين فى السينما كضيفة شرف فى فيلم "تراب الماس" للمخرج مروان حامد والذى تم عرضه عام 2018، وشارك فى بطولته آسر ياسين ومنة شلبى وماجد الكدوانى ومحمد ممدوح وإياد نصار وشيرين رضا وبيومى فؤاد وأحمد كمال وعزت العلايلى وعادل كريم وتأليف أحمد مراد.
وعرض لصابرين فى شهر رمضان الماضى مسلسل "ليالينا 80" على قناة CBC، تأليف أحمد عبد ألفتاح وإخراج أحمد صالح وبطولة صابرين، إياد نصار، غادة عادل، خالد الصأوى، ميدو عادل، نهى عابدين، محمد على رزق، محمد الشنقيرى، رنا رئيس، هبة عبد الغنى، منة عرفة، سارة التونسى، نورهان، هاجر الشرنوبى، حسنى شتا، محمد شاهين، صبرى عبد المنعم.
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