شكرا لقرائتكم خبر عن حفيدة رجاء الجداوى توجه رسالة مؤثرة إلى جدتها بعد رحيلها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكلمات مؤثرة، وجهت روضة هندي، حفيدة الفنانة رجاء الجداوي، رسالة إلى جدتها بعد وفاتها، حيث قالت :"هيوحشني أني أدخل أوضتك فجأة وأقولك "امتحان مفاجئ هاتي السكريبت واسمعلك ونقعد نضحك لحد لما ندمع، هيوحشني أني أدخل عليكي وأقولك ملكيش نفس تتغلبي في دورين كوتشينة يا جوجا".

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وأضافت روضة هندي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "هيوحشني أني أكون نايمة وألاقي مامي داخلة عليا تقولي الحقي أنا نزلت Story أو تطلع live أو أي كارثة من الكوارث التانية بتعتك نجري أنا ومامي على أوضتك وتقوليلنا جملتك الشهيرة مالو التليفون أبو قرص".

وتابعت: "هيوحشني أني أقعد أتفرج عليكي واتعلم منك هيوحشني تريقتك مع صحابي هيوحشني خفة دمك وكرمك وأخلاقك وتسامحك هيوحشني أنك تفهميني وتناقشيني وتساعديني وتديني رأيك كان عندي ٤٣ يوما استعد فيهم بس إمبارح لقيت نفسي بفتح باب أوضتك بقولك يا أنا ووقفت سكت كتير وقلت الله يرحمك يا حبيبتي شكرًا على كل حاجة".

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ورحلت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، عن عالمنا منذ أيام قليلة ، بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية عن عمر يناهز 82 عاماً، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث أصيب بالفيروس منذ 24 مايو الماضى، وتم نقلها إلى المستشفى، ولم تتحسن حالتها منذ دخولها حتى وافتها المنية صباح يوم الأحد الماضى.





وشيع جثمان الفنانة الراحلة رجاء الجداوي بحضورعدد من الفنانين وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكى وإلهام شاهين وميرفت أمين ودلال عبد العزيز وفيفى عبده وبوسى شلبى ومفيدة شيحة وشيماء سيف وزوجها محمد كارتر ومحمد الشقنقيرى ومنير مكرم.

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطن المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.