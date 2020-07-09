شكرا لقرائتكم خبر عن "بتعيد وتزيد" المطرب ريكو يعود للساحة الغنائية بديو مع وليد علي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطربان ريكو ووليد على لطرح دويتو غنائى جديد، يحمل اسم "بتعيد وتزيد"، من كلمات وليد على، وألحان محمد مصطفى، توزيع مصطفي غانم، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، وكان ملحن الأغنية محمد مصطفى قد أكد لـ"الخليج 365"، إن الـ "ديو" مختلف وجديد شكلا وموضوعا على ريكو، معربا عن أمنياته أن يحقق النجاح.



ريكو والملحن محمد مصطفى والموزع مصطفى غانم

كان المطرب الشعبى ريكو قد شارك فى موسم رمضان الماضى بمسلسل "ولاد إمبابة"، من بطولة كل من الفنان الكبير سمير غانم وفريدة سيف النصر وسعد الصغير وأحمد شيبة ومراد فكرى ومحمود فارس وإسماعيل فرغلى وعبد الله مشرف ويسرا المسعودى ومحمد فاروق وهانى الأسمر وعمرو رمزى وأيمن منصور ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا وبوسى شاهين، من تأليف أيمن بكرى، وإخراج حاتم صلاح الدين.

من ناحية أخرى يتبقى للفنان ريكو يومان على الانتهاء من تصوير فيلم "الأب المذنب" الذى يشارك فى بطولته، ويجسد من خلاله شخصية أب يعامل أبناءه بقسوة، فى إطار اجتماعى ملىء بالتشويق والإثارة.