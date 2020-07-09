محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : كشفت الفنانة نجلاء بدر، عن صورة لها أثناء دراستها بالجامعة، عبر حسابها على إنستجرام. وعلقت نجلاء على الصورة: "تخيلوا دي أنا.. كنت في تانية كلية اعلام جامعة القاهرة.. بعتتلي الصورة دي صاحبتي ودفعتي اللي عشنا سوى على الحلوة بجد، نضال البكري". يذكر أن، نجلاء بدر، شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسلي "البرنس" و"الفتوة".

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كانت هذه تفاصيل خبر نجلاء بدر تكشف عن صورة لها في السنة الثانية بكلية إعلام القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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