قبل عرضه اليوم.. محمد عبدالرحمن يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل مسلسل "جمجوم وبم بم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

ينتظر الفنان محمد عبد الرحمن، عرض أولى حلقات مسلسله الدرامي الجديد "جمجوم وبم بم"، اليوم الخميس ٩ يوليو، على" شاهد vip".

أكد عبد الرحمن، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه شاهد بعض الأعمال التي ظهر بها علماء فلك في الدراما، موضحا أنه يتناول موضوع عالم الفلك بشكل كوميدي وليس بشكل واقعي صرف.

وتابع: "وارد في الكوميديا تعمل كل حاجة، ووارد أن يكون عالم الفلك ذكي جدا، ووارد يكون غبي جدا وتقع منه معلومات وحد يكملهاله".

و استكمل: " الكوميديا مباح فيها كل حاجة، ولا أقدم عالم الفلك المهتم بالدراسات والكتب ويطلع المقطم بالليل عشان يرصد حاجة معينة".

وعن كواليس العمل، فقال: "كانت حلوة، وكل الناس كانت عايزة تشتغل.. وكنا رايحين نشتغل مش نهزر زي ما بعض الناس معتقده كدا.. ولم تخلوا الكواليس من الضحك، ولكن كنا كفريق عمل مركزين جدا في التصوير لأنه عمل كوميدي، ولو مش مركز فيه الموضوع بيبقى صعب".

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وكان محمد عبد الرحمن، قد قال في تصريحات سابقة ل" الخليج 365"، إنه يجسد بالعمل شخصية جمجوم أبو النجوم وهو عالم فلك، ويتم سرد تفاصيل سريعة عنه في أولى حلقات العمل وعلاقته بالشركة الألمانية لمكافحة الخوارق وإزاي تأسست، بعيدا عن أي مط في الأحداث الدرامية للعمل.

وتابع، أن جمجوم وبم بم، تجربة جميلة وحلوة جداً بالنسبة له، وأول مرة تحصل في الدراما تقريباً، ومعرفش حصلت قبل كدا ولا لأ، ولكن هو عمل كوميدي رعب.

وأوضح: "قليلا ما يتم تقديم هذه النوعية من الدراما عندنا في مصر، وربنا يكرم والناس تتقبلها وتحقق النجاح المنتظر".

وعن توقعاته بإمكانية تركيز المنتجين على تقديم هذه النوعية بعد نجاحها، فقال: "ليه لأ.. فالأهم من إنهم ينتجوا هذه النوعية من الدراما، يبقى فيه مواضيع تتعمل مظبوط للنوعية دي والفكرة دي، لأن المواضيع في هذه النوعية مفتوح شوية، وممكن يتعمل حاجة تانية رعب سواء في السينما أو المسرح أو التليفزيون، ولكن وقتها هيكون لينا الأفضلية والأسبقية".

مسلسل"جمجوم وبم بم"بطولة: محمد عبدالرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل ومحمد محمود، وعدد من الفنانين، وتأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري.