سمية الخشاب بالـ"جينز" وياسمين صبري بـ"الأحمر".. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بجمبسوت "جينز" أنيقة كشف عن رشاقتها.

رامي جمال

نشر الفنان رامي جمال، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له بصحبة طفل، على خشبة المسرح، وعلق: "وحشني المسرح".

دينا

نشرت الفنانة الاستعراضية دينا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها من "المصيف".

راندا البحيري

نشرت الفنانة راندا البحيري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها وهي تنظر لنفسها في المرآة.

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ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أحمر أنيق، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

أمل بو شوشة

نشرت الفنانة الجزائرية أمل بو شوشة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة جريئة.

منى أبو حمزة

نشرت الإعلامية اللبنانية أمل أبو حمزة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل مزرعة بلبنان.

ركين سعد

نشرت الفنانة الأردنية ركين سعد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة طبيعية بدون مكياج.

زينب نصر فياض

نشرت اللبنانية زينب نصر فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة جذابة وفستان أنيق.

منى هلا

نشرت الفنانة منى هلا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها مع قطها، وعلقت "ابني حبيبي".