بعد رحيلها.. حفيدة رجاء الجدوي توجه لها رسالة مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

وجهت "رضوى"، حفيدة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، رسالة مؤثرة إلى جدتها عبر حسابها بموقع "فيسبوك".

ونشرت رضوى صورًا تجمعهما، وعلقت عليها: "هيوحشني إني أدخل أوضتك فجأة وأقولك امتحان مفاجئ هاتي الاسكريبت، و أسمعلك ونقعد نضحك لحد لما ندمع هيوحشني إني أدخل عليكي وأقولك ملكيش نفس تتغلبي في دورين كوتشينة يا جوجا، وكالعادة طبعا بتقطعيني هيوحشني إني أكون نايمة وألاقي مامي داخلة عليا تقولي ألحقي أنا نزلت Story أو تطلع live".

وأضافت: "أو أي كارثة من الكوارث التانية بتعتك نجري أنا ومامي على أوضتك وتقوليلنا جملتك الشهيرة مالو التليفون أبو قرص هيوحشني إني أقعد أتفرج عليكي وأتعلم منك هيوحشني تريقتك مع صحابي هيوحشني خفة دمك و كرمك وأخلاقك وتسامحك هيوحشني إنك تفهميني وتناقشيني وتساعديني وتديني رأيك".

وتابعت: "كان عندي ٤٣ يوم استعد فيهم بس امبارح لقيت نفسي بفتح باب أوضتك بقولك يا أنا ووقفت سكت كتير و قلت الله يرحمك يا حبيبتي شكرا على كل حاجة".

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وتوفيت رجاء الجداوي، في الساعات الأولى من الأحد 5 يوليو، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد. وأعلنت الخبر ابنتها أميرة مختار، التي كتبت عبر حسابها بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي في ذمة الله".

ودخلت رجاء الجداوي المجال الفني من خلال عالم الأزياء والمسرح والسينما. وكانت بدايتها الفنية من خلال فيلم غريبة عام 1958.

وتزوجت رجاء الجداوي من حسن مختار حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق في 22 نوفمبر 1970. وأنجبت منه ابنتها "أميرة".

ومن أبرز أعمالها الواد سيد الشغال، عصابة حمادة وتوتو، البيه البواب، حدوتة مصرية، هاتولي راجل، دعاء الكروان، تيمور وشفيقة، كركر، السلم والثعبان، حنفى الأبهة، البيه البواب، الثلاثة يشتغلونها.. والعديد من الأعمال الفنية المختلفة.