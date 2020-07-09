صور .. إيهاب توفيق في كواليس تصوير هي دنيا

نشر النجم إيهاب توفيق بعض الصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. Advertisements وظهر إيهاب توفيق من خلال الصور في كواليس تصوير كليب هي دنيا، والمقرر طرحه قريبًا، والأغنية من كلمات عوض بدوي، وألحان أشرف سالم، وتوزيع أحمد عادل. بدوي، وألحان أشرف سالم، وتوزيع أحمد عادل. يذكر أن النجم إيهاب توفيق طرح مؤخرًا أغنية بعنوان الصيف و البحر، والأغنية من كلمات وألحان مصطفى كامل، وتوزيع أحمد عادل، كما حققت الأغنية نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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