ضمن مبادرة اضحك فكر اعرف .. محمد علي رزق يزيح الستار عن ليلتكم سعيدة

كشف الفنان محمد علي رزق عن مسرحية تحمل اسم ليلتكم سعيدة، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. ونشر محمد علي رزق البوستر الرسمي للمسرحية، والمقرر عرضها قريبًا ضمن مبادرة معالي وزير الثقافة الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم "اقراء فكر اعرف" للبيت الفني للمسرح بقيادة الأستاذ إسماعيل مختار المسرح القومي الفنان القدير إيهاب فهمي و مسرح المواجهة الفنان المحترم سامح بسيوني Advertisements و بتعليق للنجمة القديرة سميرة عبد العزيز صمم الافيش مصطفي عوض. و بتعليق للنجمة القديرة سميرة عبد العزيز صمم الافيش مصطفي عوض. ومن ناحية آخرى يشارك الفنان محمد علي رزق في بطولة فيلم 30 مارس، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من أحمد الفيشاوي، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، خالد الصاوي، صبري فواز، دينا الشربيني، إنجي المقدم، ندى موسى، محمد شاهين، وليد فواز.

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