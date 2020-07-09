صور .. حكيم يطمئن الجمهور على صحة امل الطائر

طمئن النجم حكيم جمهوره على صحة زميله وصديقه الشاعر امل الطائر، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
ونشر حكيم بعض الصور أثناء زيارته لأمل الطائر، وعلق قائلًا: اتطمنت علي صحة أخويا و حبيبي الشريك و المؤسس في رحلة النجاح الشاعر الغنائي أمل الطائرربنا يعفو عنه و يشفيه وارجو الدعاء له بالشفاء .. من أهم أعمال أمل الطائر معايا .. نظرة .. البعد لأ .. نار نار .. الحق عليه .. أفرض .. قاسي قاسي .. هايل .. إيه الي بيحصل ده .. ولا واحد ولا ميه .. السلام عليكم .. آه يا قلبي .. الواد ده حلو سابق سنه .. هابوسه .. يامايا .. مسك الختام يا نبي .. الرسالة.
يذكر أن النجم حكيم طرح مؤخرًا كليب بعنوان سيبونا في حالنا، والكليب من إخراج مازن نيازي، والأغنية من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شيبسي وميدو مزيكا، كما كسر الكليب حاجز الـ 6 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
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