بكلمات .. أحمد جمال ينعي والدة محمد علاء

نعى الفنان أحمد جمال، والدة زميله وصديقه الفنان محمد علاء، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. اقرأ أيضًا.. حمادة هلال يشكر مسانديه في وفاة والدته..ويعتذر:مش قادر أرد على حد ونشر أحمد جمال صورة لمحمد علاء برفقة والدته، وعلق عليها ناعيًا: بالأمس والدة حمادة هلال واليوم وفاة والدة صديقي و أخويا الممثل والمخرج محمد علاء .. ربنا يرحمها Advertisements ويغفرلها و يسكنها فسيح جناته .. دعواتكم ليها و ربنا يرحم أمواتنا جميعا. ويغفرلها و يسكنها فسيح جناته .. دعواتكم ليها و ربنا يرحم أمواتنا جميعا. يذكر أن توفيت والدة الفنان محمد علاء صباح اليوم، تم تشييع الجثمان من مستشفى سعاد كفافي بمدينة 6 أكتوبر ودفنها بمقابر العائلة في مدينة حلوان.

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