تراند اليوم : رامي صبري يطل علي جمهوره من داخل سيارته – إتفرج

نشر الفنان رامى صبرى , عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور “إنستجرام” صورة جديدة له.

وظهر رامى صبرى من داخل سيارته ,و علق على الصورة :” مرحبا ”

ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيه وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره وجاءت أبرز التعليقات كالآتى :

-وحشتنا يا رامي

– الصوره حلوه اوي

– غريب الحب من اعظم الاغاني بجد

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وانتهي الفنان رامى صبرى من تسجيل أغنيته الجديدة التي تطرح خلال الأيام القليلة المقبلة بعنوان “خطيرك” من كلمات حسين وألحان رامى صبرى وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب.

و يذكر ان شارك رامي صبري في رمضان الماضي باغنية “غريب الحب”، تتر مسلسل “فرصة تانية” لياسمين صبري، و حققت الاغنيه نجاحًا كبيرًا جدًا حيث كسرت حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “يوتيوب”.