تراند اليوم : خلال 10 أيام.. 7 أفلام في دور السينما تفشل في جمع 400 ألف جنيه: مافيش زباين

«394 ألف جنيه»، هذا ليس الإيراد اليومى لأحد الأفلام السينمائية المعروضة حاليًا فى دور العرض، بل إجمالى إيرادات دور العرض خلال 10 أيام ماضية، لتفشل 7 أفلام فى تحقيق نصف مليون جنيه خلال 10 أيام، وهذا ما يؤكد توقعات الكثير من مُلاك دور العرض عن ضعف الإقبال، نتيجة التخوف الجماهيرى من العدوى بفيروس كورونا.

وحقق فيلم «لص بغداد»، بطولة الفنان محمد عادل إمام، 172 ألف جنيه، منذ قرار رئاسة الوزراء استئناف وفتح السينمات بنسبة استيعاب جماهيرى 25%، وهو من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، ويشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن «توتة».

بينما حصد فيلم «الفلوس» للفنان تامر حسنى، 167 ألف جنيه، وهو عن قصة لتامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته زينة وخالد الصاوى، ومحمد سلام، وعائشة بن أحمد.

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وحقق فيلم «بنات ثانوى» قرابة 30 ألف جنيه فقط، ويتقاسم بطولته جميلة عوض وهنادى مهنى ومحمد الشرنوبى، ومى الغيطى، وهدى المفتى، ومايان السيد، وميدو عادل، وكريم قاسم، ومحمد مهران، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

ويلاحقه فيلم «صندوق الدنيا» بـ9 آلاف جنيه، لرانيا يوسف، باسم سمرة، وخالد الصاوى، وصلاح عبدالله، وعمرو القاضى، وأحمد كمال، وعلاء مرسى، وهو تأليف وإخراج عماد البهات. وحقق فيلم «ولاد رزق 2» بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوى، وأحمد داوود، وكريم قاسم، 8300 جنيه، وهو من إخراج طارق العريان، تأليف صلاح الجهينى.

وضمن الأفلام المعروضة حاليًا فيلم «الفيل الأزرق 2»، بطولة كريم عبدالعزيز، وهند صبرى، وإياد نصار، ونيللى كريم، من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وحقق 5705 جنيهات. يليه فيلم «رأس السنة» بطولة إياد نصار، محققًا 2516 جنيهًا، ويشارك فيه شريف منير، شيرين رضا، ماجد الكدوانى، بسمة، أحمد مالك، وهو من تأليف محمد حفظى، وإخراج محمد صقر.