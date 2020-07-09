تراند اليوم : إيمان العاصى تعود للتشويق والدهشة عبر”مملكة إبليس2″ أواخر يوليو

يبدو أن جمهور أميرة الدراما إيمان العاصى، على موعد مع الدهشة والسحر والتشويق، يوم 30 يوليو الجارى، حيث تقرر بشكل نهائى عرض الجزء الثانى من مسلسلها “مملكة إبليس”، على منصة شاهد VIP أواخر يوليو، بالتزامن مع ارتفاع عدد المشتركين بالتطبيق إلى ما يقارب مليون ونصف مشترك، إضافة إلى توافر التطبيق أيضا على Apple TV، لانضمام المزيد من المشتركين لمتابعة المسلسل.

وتظهر أميرة الدراما فى الجزء الثانى بشكل لافت وجذاب، حيث تأخذ الأحداث منعطف أكثر تشويقا عن الجزء الأول، وتنكشف أسرار اللعنة فى الحارة الشعبية، التى تعد أميرة الدراما بطلة أساسية بها، إذ تستكمل شخصية “داليدا” الفتاة الشعبية التى تقطن بالحارة، وقد تفاعل معها الجمهور فى الجزء الأول بشكل أسطورى، وصارت حديث السوشيال ميديا، ومن المتوقع أن يشهد الجزء الثانى تفاعلا كبيرا ونجاحا ساحقا خصوصا وأن الجزء الأول حقق تفاعل كبير وسط الجمهور العربى، وبرع فى كتابته محمد أمين راضى، وأخرجه بحرفية أحمد خالد موسى، والعمل يقوم ببطولته كوكبة رائعة من النجوم على رأسهم النجمة غادة عادل والنجمة رانيا يوسف وسلوى خطاب وأحمد داود، والمسلسل من إنتاج طارق الجناينى.

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وأعربت أميرة الدراما عن سعادتها بعرض الجزء الثانى فى هذا التوقيت، خصوصا وأن الجمهور كان متشوقا لطرحه، منذ انتهاء عرض الجزء الأول، وظهر ذلك عبر تساؤل الناس عن موعد العرض على السوشيال ميديا، موضحة أن شخصيتها فى الجزء الثانى تحمل الكثير من المفاجآت والمنعطفات الدرامية التى تثير اهتمام الجمهور.

وتقرأ حاليا أميرة الدراما عدد من النصوص الدرامية المهمة، للمفاضلة من بينهم واختيار الأنسب، حيث تحرص إيمان العاصى على تقديم أعمال جادة وهادفة تخدم مشوارها الفنى المميز والمتنوع، وظهر ذلك عبر الشخوص التى قدمتها طوال رحلتها الفنية سواء في الدراما التلفزيونية أو السينما المصرية، ما جعل الجمهور يلقبها بـ”أميرة الدراما”.