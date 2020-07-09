تراند اليوم : شاهد.. إطلالة جديدة لـ داليدا خليل وتسريحة شعر مختلفة

لفتت الممثلة اللبنانية داليدا خليل الأنظار بتسريحة شعر جديدة كسرت من خلالها اللوك التقليدي الذي اعتمدته سابقاً في تسريحة الشعر الأملس خلال ظهورها أمام الكاميرا.

قررت داليدا خليل اعتماد تسريحة الشعر المجعّد وبخطوة مميزة منها للتغيير. ونشرت داليدا صورة لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت داليدا على الصورة قائلة: “أنا وتجاعيدي”، وانهالت عليها التعليقات من جانب المتابعين الذين عبّروا عن إعجابهم بالتسريحة الجديدة واعتبروا أنها تناسبها.

الجدير ذكره أن الممثلة داليدا خليل اعتمدت في مسلسلها الأخير “سرّ” الذي خاضت من خلاله السباق الرمضاني، تسريحة الشعر القصير الأملس باللون الأسود وأيضاً نال استحسان المتابعين.

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