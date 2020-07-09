شكرا لقرائتكم خبر عن خمس مخرجات عرب في مهرجان سيول السينمائي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحضر أسماء خمس مخرجات من العالم العربي، في الدورة التاسعة من مهرجان الفيلم العربي بمدينة سيول، في كوريا الجنوبية.

وتعرض المخرجات، أفلامهن، ضمن فعالية الحاضر والمستقبل التي تقام ضمن برنامج “فوكوس 2020″، فيشارك فيها 5 أفلام هي:

– الجزائري الروائي الطويل “بابيشا” للمخرجة مونية مدور.

– الأردني الوثائقي “17” للمخرجة وداد شفاقوج.

– التونسي “نورا تحلم” إخراج هند بوجمعة وبطولة هند صبري.

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– من السعودية “سيدة البحر” إخراج شهد أمين.

– “المرشحة المثالية” إخراج هيفاء المنصور.

وذكرت ” صدى البلد ” أن المهرجان يقام خلال الفترة من 16 إلى 21 يوليو الجاري، و تعرض فعالياته أيضا بالتوازي في مدينة بوسان (جنوب شرق كوريا)، وهو تظاهرة غير تنافسية تهدف لتسليط الضوء على الإنتاج السينماتوغرافي للبلدان العربية.

ويفتتح المهرجان فعالياته يوم 16 يوليو الجاري بالفيلم المصري “فوتوكوبي” بطولة محمود حميدة وشيرين رضا.