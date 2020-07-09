شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يطرح أفيش مسرحية "ليلتكم سعيدة"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المخرج خالد جلال الأفيش الرسمى لمسرحية "ليلتكم سعيدة" بعد أيام من انتهاء تصويرها على خشبة المسرح ‏القومى، وذلك تمهيدًا لعرضها على قناة يوتيوب، ضمن مبادرة أضحك.. فكر.. أعرف، تحت رعاية وزيرة الثقافة ‏دكتورة إيناس عبد الدايم، والتى ينفذها البيت الفنى للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار، متمثلاً فى مسرح المواجهة ‏بقيادة المخرج سامح بسيونى، والمسرح القومى بقيادة الفنان إيهاب فهمى، وسيعقب عرض المسرحية لقاء مع الفنانة ‏القديرة سميرة عبد العزيز‎ .‎

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تدور مسرحية تشيخوف حول رجل يدعى (نيقولاى) أخذ يتردد على بيت مغنية عاهرة (أوشا) كل يوم ‏ويبادلها الحب.. ‏وفى يوم زارتها زوجته فجأة دون ميعاد ونظرت إليها فى البداية باحتقار وأهانتها.. ‏وأخبرتها أن زوجها قد أنفق مالا ‏عهدة لديه وأنه مهدد بالسجن وتشرد الزوجة والأولاد.. واتهمت الزوجة ‏‏(أوشا) بأنها السبب فى خراب بيته وأنه كان ‏ينفق ماله عندها، لم تتحتمل (أوشا) ذلك وأعطتها كل الهدايا ‏حتى تلك التى لم يأت بها (نيقولاى) وانتهت القصة بأن ‏الزوج قد غضب وبكى ألمًا أن رأى زوجته ‏الشريفة الطاهرة تركع أمام (أوشا).. شعر بحقارته أن أوصلها لهذا الوضع ‏وخرج من عند (أوشا) وهو ‏يلعنها ويلوم نفسه ألف مرة على أوصل امرأته كى تركع أمام عاهرة. ‏

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يذكر أن مبادرة "اضحك فكر اعرف" تقدمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح بالتعاون ‏مع فرقة ‏المسرح القومي، لتقديم 10 مسرحيات لقصص قصيرة تم مسرحتها للكاتب الروسي الشهير أنطون ‏تشيخوف، تتراوح ‏مدة المسرحية الواحدة ما بين 20 لـ50 دقيقة، والتي قدم منها حتى الآن 4 عروض ‏مسرحية هى: "أبو عطسة جنان"، ‏‏"المغفلة"، "مشهور مش مشهور"، "المقام العالي".‏