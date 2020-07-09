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شكرا لقرائتكم خبر عن مين اللى فى الصورة.. شقيقه نجم كوميدى وآخر أعماله "ونحب تانى ليه" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حير أحد النجوم متابعيه بعدما نشر صورة له لأيام طفولته، يرتدى فيه زيا طفوليا، ولولا أن نشرها على حسابه الشخصى ما توصل أحد إلى هويته خاصة أن الملامح غير متشابهة بالمرة.
ويتبقى لكريم فهمى يوم واحد تصوير من أحداث فيلمه "ديدو"، والذى بدأ تصويره منذ عدة أشهر، من تأليفه، وإخراج عمرو صلاح، ويشارك فى بطولته كل من أحمد فتحى وحمدى الميرغنى وبيومى فؤاد، بالإضافة إلى أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، والذين يظهرون كضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم.
كما ينتظر فهمى انتهاء أزمة كورونا لاستكمال تصوير مشاهده فى فيلم "جارة القمر"، حيث صور من أحداثه 10 أيام فقط، وهو فيلم رومانسى، إخراج هادى الباحورى، ويشارك فى بطولته ياسمين رئيس وبيومى فؤاد، وتأليف محمود زهران.
يذكر أن آخر أعمال كريم فهمى مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذى عرض فى موسم رمضان الماضي، وشارك فى بطولته ياسمين عبد العزيز، وشريف منير، وعدد من الفنانين، ومن إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج شركة سينرجي.
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