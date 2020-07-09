شكرا لقرائتكم خبر عن مين اللى فى الصورة.. شقيقه نجم كوميدى وآخر أعماله "ونحب تانى ليه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حير أحد النجوم متابعيه بعدما نشر صورة له لأيام طفولته، يرتدى فيه زيا طفوليا، ولولا أن نشرها على ‏حسابه الشخصى ما توصل أحد إلى هويته خاصة أن الملامح غير متشابهة بالمرة.‏

الصورة ترجع لصاحبها الفنان كريم فهمى ونشر صورته عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أنا من كام ‏سنة‎".

ويتبقى لكريم فهمى يوم واحد تصوير من أحداث فيلمه "ديدو"، والذى بدأ تصويره منذ عدة أشهر، من ‏تأليفه، وإخراج عمرو صلاح، ويشارك فى بطولته كل من أحمد فتحى وحمدى الميرغنى وبيومى فؤاد، ‏بالإضافة إلى أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، والذين يظهرون كضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم.‏

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كما ينتظر فهمى انتهاء أزمة كورونا لاستكمال تصوير مشاهده فى فيلم "جارة القمر"، حيث صور من ‏أحداثه 10 أيام فقط، وهو فيلم رومانسى، إخراج هادى الباحورى، ويشارك فى بطولته ياسمين رئيس ‏وبيومى فؤاد، وتأليف محمود زهران.‏

يذكر أن آخر أعمال كريم فهمى مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذى عرض فى موسم رمضان الماضي، ‏وشارك فى بطولته ياسمين عبد العزيز، وشريف منير، وعدد من الفنانين، ومن إخراج مصطفى فكري، ‏وتأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج شركة سينرجي‎.‎