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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أول مشاهد من فيلم "30 مارس" تجمع بين الفيشاوى ودينا الشربينى والان مع تفاصيل الخبر
يشار إلى أن دينا الشربينى قدمت رمضان الماضى مسلسل "لعبة النسيان"، مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، وكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب وبطولة دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماما عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى.
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