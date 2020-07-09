شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أول مشاهد من فيلم "30 مارس" تجمع بين الفيشاوى ودينا ‏الشربينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ تصوير أول مشاهد الفيلم الجديد "30 مارس" بطولة ‏أحمد الفيشاوى ودينا الشربينى، واللذين صورا أول مشاهدهما فى ‏الفيلم بأحد شوارع مصر الجديدة‎.‎ فيلم "30 مارس" ينتمى إلى نوعية السايكو دراما، وهو من إخراج ‏أحمد خالد موسى، وتأليف حميد، وبطولة كل من أحمد الفيشاوي، ‏ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وإنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ‏وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف سيتم الإعلان عنهم الأيام المقبلة‎.‎

يشار إلى أن دينا الشربينى قدمت رمضان الماضى مسلسل "لعبة ‏النسيان"، مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، وكتب له السيناريو ‏والحوار تامر حبيب وبطولة دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى ‏المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش ‏حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماما عندما تفقد ذاكرتها ‏وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى‎.‎