شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر ينعى ابن عمه سامح قمر: فجيعة لعائلتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النجم مصطفى قمر ابن عمه سامح قمر بكلمات مؤثرة بعد أن ‏توفى اليوم الأربعاء، ووصف نجم الغناء خبر وفاة ابن عمه ‏بالفجيعة التى أصابت عائلة قمر.‏ ونشر مصطفى قمر صورة مع الراحل وكتب: "توفى إلى رحمة الله ‏ابن عمى سامح قمر، ربنا يرحمه برحمته.. كنت بحبه جدا كان ‏زى أخويا بالظبط.. وكان سند لينا.. الطيبة والجدعنة والرجولة".‏ وأضاف قمر: "ربنا يرحمك يا سامح فجيعة بالنسبة لعيلة قمر ‏كلها.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ادعوله بالرحمة"‏‎.‎

من ناحية أخرى انتهى النجم مصطفى قمر من تسجيل جميع ‏أغان من ألبومه الجديد، والذى يحمل اسم "لمن يهمه الأمر 2"، المقرر ‏طرحه فى نهاية شهر يوليو الجارى، ويضم الألبوم 7 أغنيات فقط، ‏وتعاون قمر فيه مع عدد كبير من الشعراء وملحن واحد فقط، ومن ‏الشعراء رضا زايد والراحل سامح العجمي، ولحن مصطفى قمر عدد ‏من أغانى الألبوم، وشارك أشرف السرخوجلى فى الألبوم بتلحين ‏عدد من الأغنيات أيضا، والألبوم بشكل كامل من توزيع مصطفى ‏قمر.‏