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شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر ينعى ابن عمه سامح قمر: فجيعة لعائلتنا والان مع تفاصيل الخبر
من ناحية أخرى انتهى النجم مصطفى قمر من تسجيل جميع أغان من ألبومه الجديد، والذى يحمل اسم "لمن يهمه الأمر 2"، المقرر طرحه فى نهاية شهر يوليو الجارى، ويضم الألبوم 7 أغنيات فقط، وتعاون قمر فيه مع عدد كبير من الشعراء وملحن واحد فقط، ومن الشعراء رضا زايد والراحل سامح العجمي، ولحن مصطفى قمر عدد من أغانى الألبوم، وشارك أشرف السرخوجلى فى الألبوم بتلحين عدد من الأغنيات أيضا، والألبوم بشكل كامل من توزيع مصطفى قمر.
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