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شكرا لقرائتكم خبر عن دستة صور من ألبوم العائلة.. هكذا رصدت الكاميرات ترابط أسرة كيم كاردشيان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تٌعرف نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان أنها تقدس عائلتها ، وتسعى دائما للاهتمام بأدق تفاصيلهم ، اضافة إلي أنها تنقل دائما لمحبيها ومعجبيها عبر الـ social media أغلب تفاصيل يومها و العديد من الصور مع زوجها نجم الراب الشهير كاني ويست و أبنائهما الأربعة نروث ويست و سانت و شيكاجو وبيسالم ، و اليوم ننشر أكثر الصور خطفا للأنظار التي جمعت كيم بأسرتها .
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فمن البوم عائلة كيم كاردشيان جمعت احدي الصور افراد الاسرة الشهيرة خلال تناولهم وجبه الغذاء بأحدي المناطق الجبلية ، كذلك عدد من الصور ظهرت بها افراد العائلة خلال توجههم لقضاء احدي السهرات ، و صور اخري التقطت لهم من داخل منزلهم.
ومن الصورة القريبة لقلب كيم هي التي ظهر بها كاني ويست وهو نائم بجانب ابنته نورث ويست.
يذكر أن كاني ويست البالغ من العمر ( 43 عاما ) وزوج نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان أعلن منذ أيام عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " تويتر " أنه قرر الترشح للسباق الرئاسي ، حيث كتب ويست في تغريده : " يجب علينا الآن أن نحقق وعد أمريكا من خلال الثقة بالله وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا. أنا أترشح لرئاسة الولايات المتحدة .. و لم ينسي كتابة هاشتاج " # 2020VISION " أي رؤية 2020 .
كانت هذه تفاصيل خبر دستة صور من ألبوم العائلة.. هكذا رصدت الكاميرات ترابط أسرة كيم كاردشيان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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