آمال ماهر تحيي ذكرى وفاة والدها بصورة وكلمات مؤثرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - احيت الفنانة المصرية آمال ماهر ذكرى وفاة والدها الرابعة، وشاركت متابعيها بصورة للراحل، معربة عن شدة اشتياقها وافتقادها له بكلمات مؤثرة.

آمال كتبت: «أربع سنوات مضت لم تفارقني فيها روحك الجميلة، مازلت اجدك معي كلما احتجت إليك... رحلت إلى مكان أجمل وبقيت سيرتك الطيبة العطرة، الله يرحمك يا بابا ...الفاتحة»، حيث تفاعل فانز وأصدقاء المطربة المصرية مع صورة والدها الراحل عبر تعليقات تمنوا فيها لآمال الصبر والسلوان على مصابها الأليم.

الفنانة الشابة كانت قد نشرت صورة لوالدها الراحل من مرحلة طفولته احتفالاً بعيد الأب، وارفقتها بكلمات مؤثرة أيضاً، جاء فيها: «كل سنة وروحك الطاهرة حواليا.. ابتسامتك اللي كانت بتشجعني مستحيل انساها.. كل ذكرياتك الجميلة دايما في بالي وهي دي اللي عايشة عليها..

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الله يرحمك يا بابا».

يُذكر أن آمال ماهر طرحت مؤخراً أغنية جديدة بعنوان «اللي قادرة» من كلمات نادر عبدالله، ألحان وتوزيع خالد عز، وهي تتر مسلسل «ليه لأ» للنجمة المصرية أمينة خليل، هالة صدقي، شيرين، هاني عادل، وغيرهم، حيث يُعرض العمل بشكل حصري عبر شبكة «شاهد».

وفي عيد الحب الماضي، طرحت آمال ماهر أغنية بعنوان «ماتسبنيش»، ثم فاجأت جمهورها بأغنية منفردة أخرى بعنوان «أنت وحدك» من كلمات تركي آل الشيخ وألحان رابح صقر .