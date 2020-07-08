الفنانة مايان السيد تكشف باكية عن تعرضها للتحرش من ممثل.. فيديو

رنا صلاح الدين - انضمت الفنانة المصرية مايان السيد إلى قافلة النجمات اللاتي اشتركن في حملة مناهضة التحرش بالفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتشجيع الفتيات على كسر صمتهن والحديث مع أهاليهم حول ما يتعرضن له، وأخذ حقوقهن بالشكل القانوني دون الخوف أو الخجل.

مايان نشرت مقطع فيديو كشفت فيه عن تعرضها للتحرش من زميل لها قبل دخول مجال الفن، كانت تربطها به علاقة صداقة إلى الحد الذي جعلها لم تدرك تحرشه بها إلا بعد فترة من وقوع الحادثة، ومن بعدها قطعت علاقتها به تماماً.

حادثة التحرش الثانية التي كشفتها الفنانة، وقعت لها بعد دخولها المجال الفني، حيث حاول ممثل زميل لها التقرب لها بشكل مريب، وفي الوقت الذي لم تكشف عن اسمه، لامت نفسها على عدم فضحه في حينها، معربة عن استغرابها من صمتها، وفجأة انهارت الممثلة الشابة خلال حديثها، وشجعت كل الفتيات على كسر صمتهن وفضح منّ يحاول التحرش بهن، وقالت: «عايزة أمشي في الشارع أحس بأمان، عايزة أفتح تليفوني أحس بأمان، عايزة اخرج مع صحابي أحس بأمان، عايزة اشتغل مع رجالة أحس بأمان، وأنا مش حاسه بأمان».

يُذكر أن مايان السيد عُرض لها مؤخراً فيلم «بنات ثانوي» الذي شاركت في بطولته أمام هنادي مهنى، جميلة عوض، مي الغيطي، وهدى المفتي، ومحمد الشرنوبي، وغيرهم، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.