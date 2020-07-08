ريا أبي راشد تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الرابع.. صور

رنا صلاح الدين - احتفلت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة «لولا» التي أكملت عامها الرابع في أجواء عائلية، لكنها كانت حريصة على مشاركة محبيها تفاصيل الحفل.

ريا نشرت صوراً عفوية من أجواء عيد الميلاد، ظهرت فيها برفقة زوجها، وطفلتهما أمام قالب الكيك، معلقة عليها: «أصبح عمر لولا أربعة اليوم، الوقت يطير!، شكراً لكل الفانز الذين أرسلوا لي رسائل تهنئة بعيد ميلادها، أنتم الأفضل، أرسل لكم الكثير من الحب من أسرتي»، حيث تلقت المذيعة اللبنانية مزيداً من المعايدات لنجلتها، متمنيين لها حياة مليئة بالسعادة والنجاح.

يُذكر أن الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد احتفلت بزفافها إلى الصحفي الرياضي الإيطالي فاليريو يوم 15 يوليو عام 2011 في روما، وقد رُزق الزوجان بمولودتهما الأولى والوحيدة «لولا» يوليو 2016.

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من ناحية أخرى، فاجأت ريا أبي راشد محبيها خلال الفترة القصيرة الماضية بصور ظهرت فيها بـ«لوك» مختلف، الأمر الذي دفع البعض في التشكيك إلى خضوعها لعملية تجميل، الأمر الذي دفعها لنفي ذلك بنشر صورة ظهرت فيها بطلّة طبيعية تماماً بلا ماكياج، معلقة عليها: «هذه أنا، وهذا وجهي الذي طالما كنت عليه».

وعلى الجانب المهني، استأنفت ريا أبي راشد تصوير برنامجها «Scoop» الذي تحاور من خلاله مشاهير ونجوم العالم منذ سنوات، وذلك بعد فترة توقف في أعقاب أزمة كورونا.