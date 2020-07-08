ابنة عمر الحريري تكشف حقيقة خلافه مع عادل إمام وسبب غياب الأخير عن جنازته

رنا صلاح الدين - كشفت ميريت الحريري، ابنة الفنان المصري الراحل عمر الحريري، حقيقة وجود خلافات بين والدها وبين الفنان عادل إمام.

ميريت، قالت خلال حلقة برنامج «شارع النهار» والمذاع عبر فضائية «النهار»: «عمر ما كان فيه خلاف بين والدي والفنان عادل إمام وأرفض هـذا الكلام، مافيش حاجه اسمها عشان هو ماكملش تمثيل معاه يكون فيه خلاف، والدي اشتغل معاه مسرحيتين (الواد سيد الشغال، وشاهد ماشفش حاجة) وليه يكون فيه مسرحية ثالثة؟».

عمر الحريري وعادل امام

وأضافت: «مين قال الفنان عادل إمام لم يزر والدي وقت المرض!، ماحدش يعرف إن والدي عيان أنا الوحيدة اللي كنت عارفة، ٤ سنين والدي بيتعالج من السرطان في العظام وأنا بس اللي أعرف ولا والدي نفسه، لأني حبيت أنه يفضل قوي وكان كبير في السن.. فمين اللي كان هيزوره؟».

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عمر الحريري وعادل امام

وتابعت: «كان أستاذ عادل إمام، مايقولوش غير يا أستاذ، والناس اللي قالت إنه مجاش العزاء هو ماكنش موجود في مصر كلمني من الأردن وكان بيصور مسلسل (ناجي عطا لله) وكلمني وأستاذ رامي (ابنه) كمان وأنا في العزاء».

عمر الحريري وعادل امام

وكشفت ميريت عن وصية والدها لها قائلة: «أوعي في يوم من الأيام تحطيني في موقف أخجل منه، ماتغلطيش ولو أنت سايقة العربية واتسحبت رخصتك مش هجبهالك، وعمري ما اتسحبت رخصتي الحمدلله، وكانت جملته دي خط أحمر».