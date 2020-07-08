عاصي الحلاني يشارك محبيه لحظة ولادة فرس جديد بمزرعته.. فيديو

رنا صلاح الدين - أعرب الفنان اللبناني عاصي الحلاني عن سعادته باستقبال فرس جديد في مزرعته، وحرص على توثيق لحظة ولادته، كما شاركها مع محبيه ومتابعيه بمقطع فيديو مؤثر.

فارس الأغنية اللبنانية نشر فيديو استعرض فيه لحظة ولادة الفرس الجديد، معلقاً عليه: «حبيت اتشارك معكم ‎لحظة من اجمل اللحظات حالة والادة فرس الأن بالمزرعة فرس من اجمل افراس مزرعة الخالدية.. سهيلات الخالدية»، حيث تلقى الفنان اللبناني تهاني متابعيه وأصدقائه، معربين عن تأثرهم بالفيديو.

من ناحية أخرى، طرح عاصي الحلاني فيديو كليب جديد مؤخراً لأغنية بعنوان «بعشقك» وهو الكليب الذي يتناول قصة حب الفنان وزوجته، ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس، على مدى 25 عاماً، ويظهر فيه مشاهد حقيقية بين الزوجين وأبنائهم الثلاث «الوليد، ماريتا ودانا»، كما تم تصويره داخل منزل الحلاني، والأغنية كلمات ايهاب عبدالعظيم وتوزيع طوني سابا، وألحان محمد عبيه.

يُذكر أن عاصي الحلاني فاجأ متابعيه قبل أيام على انتهاء شهر رمضان الكريم، وطرح دعاء بعنوان «يا سامعاً» من كلمات الشاعر اللبناني نزار فرنسيس، كما أنه يجهز حالياً لعمل جديد، إلا أنه لم يفصح عن تفاصيله حتى الآن.