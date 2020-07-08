درة تحتفل بـ12 مليون على البحر.. صور

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة التونسية درة بوصول عدد متابعيها إلى 12 مليون عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وحرصت على توجيه رسالة شكر محبيها على حبهم ودعمهم لها خلال عطلتها الصيفية.

درة نشرت صوراً لها على البحر، ظهرت فيها بطلّة طبيعية لافتة، مرتدية «كاش مايوه»، معلقة عليها: «12 مليون، أنتم شمسي التي تعطيني طاقة ونور ودفء وتشعرني بونس حتّى في أيام وحدتي..شكرا على وجودكم ومتابعتكم وحبّكم و كل شيء إيجابي»، حيث تلقت الفنانة تهاني الفانز متمنيين لها مزيد من النجاح، كما تمنوا لها عطلة ممتعة.

يُذكر أن آخر أعمال درة السينمائية كان فيلم «يوم وليلة»، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكري، من بطولة خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرون من النجوم، في الوقت الذي تجهز فيه لتصوير فيلمها الجديد «الكاهن» الذي تشارك في بطولته أمام هاني سلامة ومحمد ممدوح، وغيرهما، والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن.

وعلى جانب الدراما، كان مسلسل «بلا دليل» آخر ما عُرض لها على قناة cbc من 45 حلقة وشارك في بطولته خالد سليم وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي ونيقولا معوض وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكي ومحمد لطفي شاهين تأليف انجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي