الفنان الكويتي مشاري العوضي يحتفل بعقد قرانه.. صورة

رنا صلاح الدين - بعد مرور عدة سنوات على انفصاله عن الفنانة هند البلوشي، احتفل الفنان الكويتي مشاري العوضي بعقد قرانه في حفل بسيط، نظرا لظروف انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

العوضي نشر صورة من عقد قرانه، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، وعلق قائلا: "‏تم بِحمد الله عقد قراني بِمن رُزقت حُبه وجمعني القدر به، وشَاء ربي أن يكون نصيباً لي و أن أكون نصيباً لهُ وانعقد القلبُ بِالقلب ،اللّهم اجعله عقداً تنعقد به سعادتنا #باركولي".

مشاري العوضي

وكان الفنان الكويتي مشاري العوضي قد أعلن عام 2018 انفصاله عن زوجته الفنانة هند البلوشي، كاشفا أن الطلاق بينهما وقع منذ عامين في سرية تامة.

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حيث قال: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثرة اسئلة الناس لي عن طلاقي من الفنانه هند البلوشي وكنت دايماً امتنع عن الاجابه لان مابي احد يتدخل بحياتي الشخصية والعائلية”.

مشاري العوضي

وأضاف: “لكن اليوم راح اصرح رسمي بطلاقي من هند البلوشي علشان اخلي مسؤوليتي عن اي شي ممكن يمسني وللعلم احنا منفصلين من قبل سنتين تقريباً ولا يربطني فيها الا عيالي وبس - مافي نصيب والحمدلله على كل حال.. دخلنا بالمعروف وطلعنا بالمعروف.. وعسى الله يوفق الجميع”.

وكانت هند البلوشي قد تزوجت من مشاري العوضي عام 2012، ولديها منه طفلين هما: “جاسم وعبير”.