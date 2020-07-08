الفنان أيمن عزب يعلن إصابة والده بفيروس "كورونا"

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رنا صلاح الدين - أعلن الفنان المصري أيمن عزب إصاة والده بفيروس "كورونا" المستجد.
الفنان المصري كتب، على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك": "لم أتصور يوما ان اكتب مثل الآخرين واطلب الدعاء".
وأضاف: "منذ أيام دخل أبي المستشفي لأمراض شيخوخه ثم كورونا.. ادعوا له بالشفاء.. العزله صعبه عليه وعلينا.. ولكن عزائي ان الله موجود عند المريض.. دعواتكم".
ايمن عزب
وأيمن عزب ممثل مصري، ولد في 6 مارس 1962 بمحافظة القاهرة، كانت بدايته من خلال المشاركة بفيلم (الدباح) عام 1982، إلتحق بعدها بالمعهد العالي للفنون المسرحية والذي تخرج منه عام 1991، ليشارك في نفس العام بفيلمي (اللعب مع الشيطان، اشتباه)، توالت أعماله بعدها ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، من أبرز أعماله: "في إيد أمينة، العندليب، أسرار، ماما في القسم، الدالي، ولي العهد، عوالم خفية".
ايمن عزب
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