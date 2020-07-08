أمينة تحيي ذكرى رحيل شقيقتها بكلمات مبكية.. شاهد

رنا صلاح الدين - أحيت الفنانة المصرية أمينة الذكرى الأولى لوفاة شقيقتها، بكلمات مبكية.

أمينة نشرت صورة لشقيقتها الراحلة، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت عليها بقولها: ياااااه يا أختى سنة سنة عدت كأنها يوم وكأنى لسه بسمع وبيجيلى خبر إنك اتوفيتى زى مكالمة بابا لما اتوفى ومكالمة ماما لما اتوفت".

شقيقة امينة

وأضافت: "كل الصدمات دى باخدها عن طريق التليفون وأبدأ رحلة سفرى من مصر إلى إسكندرية وأنا قلبي بيوجعنى قوى وخايفة من المواجهة مواجهة حد مش هيتحرك ويحضنى ويدفينى ويشيل من عليا مواجهة حد هيبقى نايم بس أدامى واصحيه مابيصحاش مابيقومش يا وجع قلبي عليكم".

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وتابعت: "٧/٧ ذكرى وفاتك يا زوزا أنا تعبانه قوى يا عزة بجد تعبانه وانتى كنتى بتهونى عليا كتير حتى لو بالكلام كل يوم بدعيلكم وبدعيلك قوى كل يوم لازم أبص على رقمك اللى لحد دلوقتى متسجل عندى لدرجة إنى بتصل بيه وعارفة ومتأكده إنك مش هتردى".

واختتمت كلامها بقولها: "إحساس بجد بيحرق قلبي أنا متأكده إنك فى مكان أفضل ومرضك وصبرك على المرض بالضحكة اللى كانت مابتفارقش وشك رغم ألمك شفيع ليكى عند ربنا سبحانه وتعالى الله يرحمك ويغفرلك ويسامحك يا أطيب قلب كان فى الدنيا.. ٧/٧/٢٠٢٠ سنوية أختى نور عينى".

امينة

وكانت شقيقة المطربة أمينة قد توفيت في شهر يوليو الماضي، إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة بمنزلها، وأعلنت أمينة وفاة شقيقتها ، حيث كتبت عبر حسابها الخاص على "انستجرام": «أختي ونور عنيا أمي وأبويا ماتوا وأنت اليوم أختي عزة في ذمة الله».